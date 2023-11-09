Зимой улицы Краснодара будут чистить 273 единицы спецтехники

В зимнее время на улицы Краснодара для расчистки снега и обработки проезжей части выйдут 273 единицы спецтехники. В частности, 46 единиц техники подготовили по муниципальным контрактам. В городе готовы к зиме 73 снегоуборочные машины и еще 200 единиц другой техники, уточнили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Для обработки улиц заготовили больше 10 тыс. тонн противогололедных материалов. Замглавы города Владимир Архипов отметил, что этой зимой на улицы краевой столицы готовы выйти больше единиц техники, чем в прошлом году. Как и раньше, в первую очередь чистить будут главные магистрали города и дороги к социальным объектам.

Расчищать трамвайные пути в случае необходимости готовы пять специальных вагонов и один резервный, сообщил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Вячеслав Рыжков

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