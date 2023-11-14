Ярославские власти выделят 14 млн на оснащение приюта для бездомных животных

Бюджет Ярославской области выделит более 14 млн руб. на дооснащение приюта для безнадзорных животных, который строится на средства частного инвестора. Информация об этом прозвучала на заседании комитета Ярославской областной думы по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство приюта для животных в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Строительство приюта для животных в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее в правительстве области сообщали, что приют строит владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Но эксплуатировать его будут власти региона. Для этого в бюджете 2024 года требуются дополнительные средства.

«Увеличение на дооснащение комплекса приюта, в связи с тем, что объект достраивается. Чтобы дальше работать по госзаданию, нужно его дооборудовать. Минимальная сумма, которую мы насчитали, это 14,6 млн»,— рассказал замруководителя государственной ветеринарной службы ЯО Сергей Саблин.

Еще 6,7 млн руб. выделяется на содержание комплекса приюта для животных в 2024 году. Эти средства пойдут на охрану комплекса и выплату налогов. Какая именно организация будет обеспечивать работу приюта, господин Саблин не сообщил, сказав, что «вопрос сейчас решается». Неясно и то, на каких условиях объект перейдет из частной собственности в государственную, а также сроки его открытия.

«Объект строится за счет средств инвестора, сейчас завершающий этап, идет присоединение объекта к сетям. До 20 декабря мы должны данный объект принять»,— сказал господин Саблин.

Ранее в правительстве области называли сроком завершения строительства приюта конец 2022 года, потом обещали его открыть во втором квартале 2023-го года, а затем 1 сентября. Но работать он так и не начал.

Антон Голицын