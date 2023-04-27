В Ярославле назвали сроки открытия нового приюта для собак

Приют на улице Промышленная в Ярославле скоро будет готов к приему животных. Об этом заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собачий приют в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Собачий приют в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По словам господина Холодова приют для собак откроют во втором квартале 2023 года, то есть до конца июня. Объект рассчитан на единовременное содержание 146 животных с оборотом до 1,5 тыс. в год. Критерии для пожизненного содержания брошенных животных в приютах хотят разработать и учесть в областном законе.

Кроме того, власти намерены расширить и стерилизацию брошенных животных.

«Первым шагом к уменьшению количества безнадзорных животных может стать обязательная стерилизация животных, не предназначенных для разведения. Предложено рассмотреть вопрос о предоставлении льготных условий для проведения данной процедуры и вопрос о прохождении организациями, занимающимися племенным разведением животных, официального лицензирования»,— заявил Валерий Холодов в своем телеграм-канале.

Андрей Иванов