Брокера покидают по оферте

Клиенты брокера «Открытие» могут перейти в ВТБ до 27 ноября. Миграция проходит в рамках объединения двух финансовых групп. На своем сайте «Открытие Брокер» опубликовал оферту, в которой прописаны условия перехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На то чтобы принять решение — переходить в «ВТБ Мои Инвестиции» или нет, — клиентам дали две недели. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Если до полуночи 27 ноября инвестор не направит отказ от оферты, то перевод счетов и активов на брокерское и депозитарное обслуживание в ВТБ произойдет автоматически. Процесс завершится в первом квартале следующего года. Позиции по финансовым инструментам и структурные продукты будут также перенесены в ВТБ. От брокера к брокеру перейдут данные о статусе квалифицированного инвестора и сданных тестах на знание инструментов. Также при переносе сохранятся все льготы по индивидуальному инвестиционному счету. Перевод на обслуживание в ВТБ проходит бесплатно, а тарифный план будет не хуже, чем был в «Открытии», уверяют в компании. Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» смогут торговать на российском рынке ценными бумагами, иностранными валютами, драгметаллами и деривативами. Не будут переведены активы, арестованные по решению судебных приставов, заблокированные бумаги клиентов, которые учитываются на прямых счетах «Открытие Брокер» в Credit Suisse, а также активы клиентов с недействительными паспортами. Отказаться от оферты можно либо в личном кабинете брокера, либо по электронной почте. У клиентов останется возможность перевести активы обратно в «Открытие». Однако надо учитывать, что брокер планирует со временем прекратить профессиональную деятельность, говорится в клиентской рассылке.

Вероятно, многие инвесторы откажутся от оферты, отметил управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский. Он напоминает, что брокерский сервис ВТБ сейчас существенно ограничен:

«Банк находится под санкциями, возможности инвестировать у него достаточно сильно ограничены внутренними инструментами.

В отношении ВТБ в том или ином виде ввели ограничения еще с 2014 года. Банк за это время освоился с этой ситуацией, научился выживать, определенные продукты свои запускает.

Но надо понимать, что если раньше люди, которые работали с "Открытием", смотрели на более широкую палитру инструментов, то теперь, скорее всего, их выбор будет ограничен российскими инструментами: акциями, бумагами с фиксированной доходностью.

Будут какие-то собственные внутренние биржевые фонды, которые ВТБ станет пакетировать для клиентов, может быть, даже специально пытаясь идти навстречу их пожеланиям. Перейти в другой брокер всегда можно».

В конце 2022 года Центробанк вышел из капитала банка «Открытие», а с 1 января 100% акций получил под свой полный контроль ВТБ. Консолидация двух структур проходит постепенно, на окончательное завершение процесса, по подсчетам главы ВТБ Андрея Костина, потребуется около полутора лет.

Что касается брокерского подразделения, уже с января 2024-го инвесторы будут работать с «ВТБ Мои инвестиции». Управляющая компания «Открытие» останется самостоятельным юридическим лицом, активы ее клиентов переводиться в ВТБ не будут.

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Владимир Расулов, Светлана Белова