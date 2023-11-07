СК проводит проверку после гибели двух человек в пожаре на Екатерининском проспекте

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате ночного пожара в хозяйственной постройке на Екатерининском проспекте в Красногвардейском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия и осуществляют необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по предварительным данным МЧС, к пожару на Екатерининском проспекте в Петербурге, приведшему к двум смертям, привело возгорание мусора и хозяйственной дощатой постройки.

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