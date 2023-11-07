СК проводит проверку после гибели двух человек в пожаре на Екатерининском проспекте
Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате ночного пожара в хозяйственной постройке на Екатерининском проспекте в Красногвардейском районе города.
Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия и осуществляют необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что по предварительным данным МЧС, к пожару на Екатерининском проспекте в Петербурге, приведшему к двум смертям, привело возгорание мусора и хозяйственной дощатой постройки.