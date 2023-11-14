Команды банка «Центр-инвест» — победители форума FINOPOLIS

Банк «Центр-инвест» выступил официальным партнером и участником молодежной программы FINOPOLIS.365. Сразу две команды, менторами которых выступили эксперты банка, заняли 1-е и 3-е места на финале хакатона, который проходил в рамках форума.

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FINOPOLIS — ведущая площадка для дискуссий и инноваций в области финансовых технологий. Традиционно форум включает молодежную программу и хакатон для привлечения молодых специалистов в индустрию финансовых технологий и развития их профессиональных навыков.

В 2023 году хакатон прошел в несколько этапов — сначала прием заявок и проведение онлайн-хакатона, затем очные соревнования в региональных кейс-чемпионатах в Самаре и городе-спутнике Казани, Иннополисе, и презентация прототипа работающего сервиса на финале в Москве в рамках форума FINOPOLIS1. В конкурсе приняли участие 481 команда из 143 городов России. Оценивали проекты Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, первый заместитель Центрального банка Ольга Скоробогатова, председатель правления НСПК Владимир Комлев и представители финансовых институтов.

Банк «Центр-инвест» предоставил кейсы для хакатона, провел мастер-классы, а также участвовал в менторской работе по реализации проектов на основе обучающей программы собственного Акселератора банка. В результате команда «MISIS GIS»2 с кейсом и менторами от банка «Центр-инвест» одержала победу хакатона, представив прототип сервиса «Маркетплейс ЦФА». 3-е место заняла команда «Инфляция» с прототипом сервиса «Монетарий».

«Очередная победа в молодежном конкурсе главного финтех-события страны подтверждает лидерство банка „Центр-инвест“ в способности генерировать своевременные инновационные решения и подчеркивает ведущую роль в подготовке высоковостребованных молодых ИТ-специалистов в регионе», — прокомментировал Заместитель Председателя Совета директоров, директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов.

Форум FINOPOLIS проводит Банк России в партнерстве с банками и лидерами IT для обсуждения и реализации современных цифровых технологий в финансовом секторе.

1 FINOPOLIS — Финополис 2 «MISIS GIS» — «МИСИС ГИС»

ПАО КБ «Центр-инвест»