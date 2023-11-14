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Коммерсантъ FM
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Конституционный суд определил условия беспошлинного ввоза культурных ценностей

Конституционный суд (КС) России определил условия беспошлинного ввоза культурных ценностей в страну для личного пользования. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на решение по делу Ивана Леонтьева, осужденного за контрабанду монет и банкнот. Ввозить культурные ценности на территорию стран ЕАЭС без оплаты пошлины, как объяснили в КС, можно при условии, что эти предметы внесены в перечень товаров нетарифного регулирования. При этом, согласно таможенному кодексу ЕАЭС, на ценный товар все равно необходимо оформлять декларацию.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

12 октября КС отклонил жалобу Ивана Леонтьева о нарушении права на перемещение через границу культурных ценностей. Суд, как пишет РАПСИ, признал его виновным в контрабанде 203 монет и 82 банкнот, которые он купил на выставке в США. Судебная экспертиза установила, что пять монет представляют культурную ценность, а их стоимость превышает 670 тыс. руб. Как сказано в сообщении РАПСИ, у Ивана Леонтьева не было таможенной декларации и оплаченной пошлины. За это ему назначили три года лишения свободы за незаконное перемещение культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Конституционный суд в определении отклонения жалобы Ивана Леонтьева согласился, что закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей» не предусматривает декларирования таких вещей. КС сослался и на таможенный кодекс ЕАЭС, который обязывает оформлять декларацию на предметы культурной ценности.

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