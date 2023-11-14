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Коммерсантъ FM
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ECCO и RAL7000STUDIO выпускают лимитированную коллекцию

Коллекция ECCO x RAL7000STUDIO создана на основе одного из узнаваемых силуэтов бренда — Street — который получил новое воплощение благодаря футуристичному дизайну. В дроп вошли акцентные «дутые» кроссовки и зимние ботинки из мягкого нубука и кожи в базовых монохромных расцветках (черном, белом и бежевом). Силуэт сочетает массивную подошву кед и акцентный зубчатый протектор, который делает обувь устойчивой на любых поверхностях.

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Фото: Ecco

Фото: Ecco

Фото: Ecco

Фото: Ecco

Фото: Ecco

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Фото: Ecco

Фото: Ecco

Фото: Ecco

Фото: Ecco

Фото: Ecco

*RAL7000STUDIO — это коллектив независимых дизайнеров из Италии, создающих креативные инновационные продукты. В портфолио студии такие бренды как adidas, Gucci, Jacquemus, Nike.

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