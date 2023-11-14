Траты муниципалов МО «Малая Охта» проверит контрольно-счетная палата Петербурга

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга организовала проверку трат администрации муниципального округа Малая Охта в Красногвардейском районе города. Общий объем средств, распределение которых будут изучать, составляет примерно 300 млн руб., рассказали в КСП.

Финансовый контроль планирует проверить финансово-хозяйственную деятельность органов местного самоуправления, законность, эфективность и расходование средств бюджета МО за последние три года — с 2021 по 2023 годы. Проверка будет длиться чуть больше месяца — с 14 ноября по 22 декабря.

В конце октября муниципалитет проверяла городская прокуратура. В надзорном органе установили, что большая часть депутатов не посещали заседания без уважительных причин, не вносили изменения в устав МО для соответствия документа действующему законодательству, а также не принимали никаких решений для муниципального образования. Восемь муниципальных депутатов из МО «Малая Охта» уволили.

Полина Пучкова

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