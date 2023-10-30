Полномочия мундепов МО «Малая Охта» прекратили из-за пропусков заседаний

В Санкт-Петербурге прекратили полномочия муниципальных депутатов МО «Малая Охта» из-за пропусков заседаний, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа Красногвардейского района осуществили проверку соблюдения закона по организации местного самоуправления в конкретном округе. По ее результатам установили, что истекшем периоде большая часть депутатов не посещали заседания без уважительных причин.

Кроме этого, мундепы не вносили изменения в Устав МО Малая Охта для соответствия документа действующему законодательству. Члены муниципального совета не организовали деятельность по принятию решений, которые имеют важное значения для муниципального образования.

«В настоящее время общим большинством голосов Муниципального совета принято решение о досрочном прекращении полномочий в отношении 8 муниципальных депутатов»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сгорела иномарка за 6,3 млн рублей, которая принадлежала мундепу МО «Измайловское».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте