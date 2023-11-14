Дмитрий Никитин избран в состав общественной палаты Свердловской области

Депутаты законодательного собрания Свердловской области избрали экс-депутата заксобрания Дмитрия Никитина членом общественной палаты Свердловской области. Его кандидатуру поддержали все 46 депутатов, присутствующие на заседании.

Как сообщили в пресс-службе общественной палаты региона, место стало вакантным после избрания Сергея Павленко депутатом Екатеринбургской городской думы. «Владимир Никитин — очень опытный, подготовленный человек. Он много лет работал депутатом законодательного собрания, как говорят, "человек от земли", — все время с людьми», — сказал председатель общественной палаты региона Александр Левин.

Напомним, в 1998 году Владимир Никитин был избран депутатом заксобрания Свердловской области, после чего переизбирался до 2021 года.

Василий Алексеев