ВШЭ: Воронежская область не стала лидером по развитию креативных индустрий

Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) провел первую экспериментальную оценку уровня развития креативных индустрий в России. Эксперты создали специальный индекс и на его основе поделили регионы на четыре группы — «лидеры», «эволюционные», «эффективные» и «догоняющие».

В исследовании анализировались 16 направлений креативных индустрий, в том числе архитектура, дизайн, звукозапись, фотография, издательская деятельность, исполнительские искусства, IT и видеоигры, кино и анимация, мода, промыслы и ремесла, реклама и пиар, телерадиовещание.

Эксперты оценивали в каждом регионе несколько аспектов развития творческой деятельности: благосостояние и экономику; образование; интеллектуальную собственность; цифровизацию; культурную среду; активы, кадры и продукцию креативных индустрий; нормативную правовую базу; организационное обеспечение; региональные налоговые льготы; участие в федеральных программах.

По итогам в группу «лидеров» попали Белгородская (седьмое место в общем рейтинге) и Орловская (13-е) области. Всего в нее ВШЭ определила 21 регион. Они характеризуются высоким уровнем урбанизации, вовлеченности населения в культурную жизнь (посещаемость музеев и театров превышает средние значения по стране), затрат на обучение сотрудников. «С некоторой степенью условности можно сказать, что эти субъекты исторически играли роль экономических и культурных центров в своих макрорегионах, что способствовало возникновению множества предпосылок для развития креативных индустрий», — отмечается в исследовании. Еще одной отличительная чертой «лидеров» названа более развитая инфраструктурная поддержка креативного сектора.

Липецкая (28-е место) и Курская (47-е) области вместе с еще 17 регионами вошли в группу «эволюционных». У них при высоком потенциале результаты развития креативных индустрий пока ниже средних по России. При этом творчество опирается «преимущественно на культурные традиции» и ориентировано на удовлетворение местного спроса на культурные блага. В господдержке такие субъекты «более склонны» к применению региональных налоговых льгот и к стратегическому планированию креативного вектора.

Воронежская область (32-е место) возглавила группу из 15 «эффективных» регионов. В этих субъектах при умеренном потенциале результаты развития креативных индустрий превышают средние по стране. По данным ВШЭ, преимущественно в это группу входят регионы Приволжья. Как правило, субъекты по объему валового регионального продукта на душу населения на 14% уступают «эволюционным», но выигрывают по относительной величине отгруженных организациями креативных индустрий товаров, работ, услуг. Также эта группа по популярности мероприятий, организуемых культурно-досуговыми учреждениями опережает среднероссийский показатель на 10%, а «лидеров» — на 8%. «Однако музеи, концерты и театры здесь посещают соответственно на 89%, 80% и 23% реже, чем в регионах первой группы», — отмечается в исследовании. Кроме того, «эффективные» вводят налоговые льготы для креативного сектора почти вдвое реже, чем «эволюционные», но чаще привлекают федеральное финансирование

Единственным представителем Черноземья в группе «догоняющих» стала Тамбовская область (67-е место). В этих субъектах нет институтов развития креативных индустрий и отмечается низкая доля медиа- и функциональных индустрий.

Почему ВШЭ поместила Воронеж в низ рейтинга городов по культурному капиталу — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Когнитивный дисбаланс».

Александр Прытков

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