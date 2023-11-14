Депутаты одобрили передачу двух общежитий в Новокольцовском в собственность РФ

Депутаты законодательного собрания Свердловской области проголосовали за передачу зданий общежитий №4 и №5 в районе Новокольцовский в собственность РФ. По словам министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, стоимость каждого здания превышает 2,7 млрд руб. «Передача объектов в федеральную собственность позволит сэкономить более 25,5 млн руб. в месяц налогов и на содержание»,— пояснил господин Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты заксобрания единогласно поддержали передачу двух общежитий в районе Новокольцовский в собственность РФ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Депутаты заксобрания единогласно поддержали передачу двух общежитий в районе Новокольцовский в собственность РФ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно областному законодательству, решение об отчуждении объектов региональной собственности принимает правительство Свердловской области. Если их стоимость превышает 20 млн руб., правительству требуется получить согласие законодательного собрания. На заседании парламента депутаты единогласно поддержали передачу двух зданий общежитий в собственность РФ.

Напомним, в районе Новокольцовского располагается деревня Международного фестиваля университетского спорта. Первые общежития кампуса УрФУ открыли в январе 2023 года.

Ранее, в октябре, депутаты заксобрания поддержали передачу общественного центра и нескольких контроль-пропускных пунктов в Новокольцовском районе в федеральную собственность.

Василий Алексеев

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