Каждый четвертый петербуржец использует в работе искусственный интеллект

Около 26% сотрудников компаний Санкт-Петербурга научились автоматизировать ежедневные рабочие процессы с помощью искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в повседневной жизни пользуются сервисами на базе технологий ИИ 75% опрошенных жителей Петербурга. Речь идет о навигаторах, голосовых помощниках, умных колонках, генераторах текстов и т.д.

Большая часть «продвинутых» петербуржцев представляют ИТ-отрасль (48%) и творческие специальности (27%). Еще 20% работают в сфере образования и науки, а остальные — в сфере бизнеса и администрирования. В основном это мужчины (64%), женщины реже используют сервисы ИИ (36%).

При этом хотя бы раз пробовали технологии ИИ в работе 18% респондентов, но им не понравился результат, который не соответствовал запросу. В то же время 32% участников опроса верят, что в будущем возможности ИИ будут усовершенствованы. Однако 44% опрошенных считают, что ИИ никогда не сможет сравниться с человеком по уровню творческой смекалки.

Еще 24% петербуржцев думают, что ИИ не хватает человеческих эмоций и эмпатии, а также понимания задаваемых вопросов. Поэтому большая часть из тех, кто сталкивался с новейшими технологиями при попытке узнать какую-либо информацию (20%), отметили, что теперь предпочитают личное общение с профильными специалистами.

Участие в опросе приняли 1354 жителей Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала этого года компании Северо-Западного федерального округа инвестировали в цифровую трансформацию более 1,2 млрд рублей.

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