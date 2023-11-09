Компании Северо-Запада вложили в цифровую трансформацию более 1 млрд рублей

С начала года компании Северо-Западного федерального округа инвестировали в цифровую трансформацию более 1,2 млрд рублей. При этом более 1200 из них воспользовались цифровыми сервисами ПАО «Сбербанк». Такую статистику подвели 9 ноября в ходе пресс-тура Сбера в метавселенной «КоМета».

Наиболее готовыми к инновациям, по данным аналитиков банка, оказались компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — в этих регионах в настоящий момент реализуется около 50 таких проектов.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе Сбера, самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса на Северо-Западе сегодня считаются мобильные приложения и системы лояльности, выстраивание аналитических данных для собственников бизнеса, интеграции искусственного интеллекта, облачные технологии, промышленный интернет вещей (IoT).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ПМЭФ-2023 Сбербанк подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией «Цифровые технологии строительства». Речь идет о финансировании проекта Station A в ИТМО Хайпарк.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте