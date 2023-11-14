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обновлено 13:53

Здание для открытия международного пункта пропуска в аэропорту Ижевска определят до конца года

В Удмуртии решается вопрос по размещению международного пункта пропуска в аэропорту Ижевска. В частности, до конца 2023 года планируется определить, появится ли он в новом здании или начнет работу на базе существующего терминала. Об этом журналистам рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам господина Семенова, в настоящее время руководство аэропорта ведет работу по согласованию всех условий для открытия пункта пропуска через границу. «Это сложный процесс, и если мы увидим, что он переходит в 2024 год, то, конечно, целесообразнее будет разместить пункт уже в новом здании»,— подчеркнул председатель правительства региона.


Все работы по строительству нового терминала идут в соответствии с графиком.

Начать работы по расширению дороги, которая ведет к аэропорту Ижевска, планируется в 2025 году, если регион получит финансирование из федерального бюджета. Проектно-сметная документация готова и работы оценивается в 4 млрд руб. «Если нет, тогда будем смотреть иные варианты финансирования в рамках дорожного фонда республики», — поделился Ярослав Семенов.

Напомним, аэропорт Ижевска получил статус международного в апреле 2023 года. Авиакомпания «Ижавиа» планирует в 2024 году после завершения строительства нового терминала открыть первые международные рейсы в Египет, Турцию, Белоруссию и ОАЭ. Строительство нового терминала аэропорта началось летом 2022 года с закладки камня. Площадь нового аэровокзала составит 10 тыс. кв.м.

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