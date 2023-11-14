На Урале закладчицу, выдававшую кошку за младенца, отправили в колонию

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 8,5 годам колонии общего режима жительницу Красноярского края за сбыт наркотиков в крупном размере по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокураторы по Свердловской области.

Во время суда было установлено, что женщина вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами (материалы в отношении них выделены в отдельное производство) по поводу незаконного оборот наркотических веществ. В декабре прошлого года она вместе со своей маленькой дочкой и кошкой Микки переехала из Красноярского края в Нижний Тагил.

Уже в Нижнем Тагиле женщина расфасовала крупнооптовую партию наркотического вещества массой более 160 гр. в 100 свертков. Часть она оставила в арендованной квартире, а часть (130 гр.) взяла с собой, спрятав в детский конверт, в который завернула кошку. После этого женщина вместе с маленькой дочкой и кошкой, переодетой в ребенка, поехала в район Гальяно-Горбуновского массива, где спрятала наркотики. Фотографии с тайниками она отправила покупателям.

Женщину заметили полицейские и доставили в отдел полиции. Там, во время осмотра детского конверта, где лежала кошка, полицейские изъяли 90 свертков.

Мария Шараева

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