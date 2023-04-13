В Нижнем Тагиле задержали закладчицу с переодетой в ребенка кошкой

Полиция Нижнего Тагила (Свердловская область) задержала жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным полиции, женщина должна была достать из тайника крупную партию наркотиков, которые она должна была фасовать на более мелкие и распространять с помощью закладок. Чтобы избежать подозрений, она начала изображать мать, гуляющую на руках с грудным ребенком. При этом в детский комбинезон она засунула кошку.

Когда ее задержали, силовики обнаружили в комбинезоне пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые подозреваемая успела сделать в течение дня. Наркотики также обнаружили на съемной квартире женщины. Общий вес запрещенных веществ составил более 170 гр.

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