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Коммерсантъ FM
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Немецкая OBI хочет запретить бывшей «дочке» в РФ использовать товарные знаки

Немецкая OBI GmbH 7 ноября подала в Арбитражный суд Подмосковья иск к своей бывшей «дочке» в РФ — ООО ОБИ ФЦ. OBI хочет через суд добиться запрета на использование товарных знаков. Это следует из определения о принятии к производству иска, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Предварительное заседание назначено на 10 января 2024 года. О каких товарных знаках идет речь, в материалах суда не уточняется. Истец также ходатайствовал об обеспечительных мерах. Третьим лицом по делу привлечено АО «Региональный сетевой информационный центр» (регистратор доменных имен Ru-Center). Оно должно предоставить отзыв на исковое заявление и «сведения по использованию ответчиком товарных знаков в домене», сообщает «Интерфакс».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ОБИ ФЦ принадлежат 11 доменных имен, включающих «obi». Домены предоставлены ей до мая—ноября 2024 года.

В марте 2022 года OBI GmH объявила о приостановке работы магазинов в России на фоне военной операции на Украине. В апреле материнская компания сети объявила о передаче российского бизнеса в доверительное управление. Бизнесмен Йозеф Лиокумович, который получил контрольный пакет российского бизнеса OBI (60% компании), рассказывал, что купил его за 600 руб.

Лаура Кеффер

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