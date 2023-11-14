Зарубежные СМИ: Каковы траты Израиля на войну?

«Хамас», как утверждают израильские военные, потерял контроль над столицей сектора Газа. «Структуры группировки перестали действовать организованно. Террористы бегут на юг. Армия обороны Израиля продвигается в каждой точке»,— заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. В соцсетях появились фотографии военных ЦАХАЛа, которые заняли здание парламента Газы. Между тем The Washington Post сообщает, что Израиль и «Хамас» близки к соглашению об обмене заложниками и пятидневном перемирии. Группировка предложила заключить сделку после сообщений об утрате контроля на севере сектора. Тем временем, как подсчитало министерство финансов Израиля, каждый день войны обходится бюджету в $260 млн. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

У правительства Израиля длинный список трат — от вооружения для фронта до зарплаты резервистам, которых в две мобилизационные волны призвали более 600 тыс. При этом пополнять бюджет нечем, отмечает Bloomberg: Израиль потерял доходы от туризма, падает и потребление домохозяйств. Конфликт, длящийся второй месяц, уже нанес экономике страны ущерб почти в $8 млрд, и это больше, чем рассчитывали власти.

На фоне крупных военных расходов возникли вопросы к беспрецедентному финансированию религиозных программ и поселений на Западном берегу, сообщает агентство. Экономисты призвали руководство страны «немедленно прийти в себя» и прекратить оплачивать все, что не является необходимым для войны.

Правительство все чаще обращается к облигациям для оплаты военных нужд, пишет издание Shafak News. Дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом. И в ноябре Минфин Израиля планирует занять на 75% больше средств.

Дороговизна войны между Израилем и сектором Газа затрагивает не только стороны конфликта. Его расширение угрожает глобальной экономике, к такому мнению пришли министры финансов экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пишет издание Deccan Herald.

Саммит АТЭС в эти дни проходит в Сан-Франциско. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что пока «большого экономического эффекта» от конфликта не видно, но тем не менее мировое финансовое сообщество обсуждает потенциальные риски, связанные с продолжением войны. Важно сделать все возможное, чтобы конфликт не разросся в региональный, заключила Йеллен.

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