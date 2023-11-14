Зарубежные СМИ: Каковы траты Израиля на войну?
14 ноября, вторник
«Хамас», как утверждают израильские военные, потерял контроль над столицей сектора Газа. «Структуры группировки перестали действовать организованно. Террористы бегут на юг. Армия обороны Израиля продвигается в каждой точке»,— заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. В соцсетях появились фотографии военных ЦАХАЛа, которые заняли здание парламента Газы. Между тем The Washington Post сообщает, что Израиль и «Хамас» близки к соглашению об обмене заложниками и пятидневном перемирии. Группировка предложила заключить сделку после сообщений об утрате контроля на севере сектора. Тем временем, как подсчитало министерство финансов Израиля, каждый день войны обходится бюджету в $260 млн. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Reuters
У правительства Израиля длинный список трат — от вооружения для фронта до зарплаты резервистам, которых в две мобилизационные волны призвали более 600 тыс. При этом пополнять бюджет нечем, отмечает Bloomberg: Израиль потерял доходы от туризма, падает и потребление домохозяйств. Конфликт, длящийся второй месяц, уже нанес экономике страны ущерб почти в $8 млрд, и это больше, чем рассчитывали власти.
На фоне крупных военных расходов возникли вопросы к беспрецедентному финансированию религиозных программ и поселений на Западном берегу, сообщает агентство. Экономисты призвали руководство страны «немедленно прийти в себя» и прекратить оплачивать все, что не является необходимым для войны.
Правительство все чаще обращается к облигациям для оплаты военных нужд, пишет издание Shafak News. Дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом. И в ноябре Минфин Израиля планирует занять на 75% больше средств.
Дороговизна войны между Израилем и сектором Газа затрагивает не только стороны конфликта. Его расширение угрожает глобальной экономике, к такому мнению пришли министры финансов экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пишет издание Deccan Herald.
Саммит АТЭС в эти дни проходит в Сан-Франциско. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что пока «большого экономического эффекта» от конфликта не видно, но тем не менее мировое финансовое сообщество обсуждает потенциальные риски, связанные с продолжением войны. Важно сделать все возможное, чтобы конфликт не разросся в региональный, заключила Йеллен.
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