В Туапсе поставщику выделили деньги на закупку газа для поставок населению

Поставщик сжиженного газа населению «Туапсегоргаз» получил первые выплаты на закупку ресурса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

«Первые платежи на покупку газа прошли, в ближайшее время ожидаются первые поставки»,— говорится в сообщении.

Также компания получит 3,6 млн руб. из краевого бюджета на компенсацию межтарифной разницы. Еще 5,6 млн руб. «Туапсегоргаз» получит 17 ноября на приобретение газа для населения.

Меры вызваны необходимостью стабилизации ситуации с недельным перебоем в поставке ресурса жителям города. Как отметил и. о. главы Туапсе Артем Береснев, большинство жильцов многоквартирных домов города используют СУГ для приготовления пищи и обеспечения горячим водоснабжением.

Ситуация с задержкой поставки сложилась из-за резкого роста закупочной стоимости сжиженного газа с 12 до 46 руб. Компания «Туапсегоргаз» исчерпала свои ресурсы, поэтому городские власти пришли к решению проблемы путем привлечения альтернативного поставщика «СГ-Лаба» и бюджетных кредитов.

Анастасия Донскова

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