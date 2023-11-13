У жителей Туапсе больше недели нет газа из-за выросших в 3,8 раза цен

Жители Туапсе уже больше недели остаются без газа. Как сообщает пресс-служба мэрии, проблема возникла из-за подорожания ресурса с 12 руб. в мае до нынешних 46 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности главы Туапсе Артем Береснев отметил, что во время командировки в Краснодар вместе со специалистами министерства ЖКХ и ТЭК он пытался найти решение проблемы. По его словам, ресурсоснабжающая организация «Туапсегоргаз» свои ресурсы исчерпала, а закупка не перекрывается субсидиями.

Для решения проблемы город взял бюджетный кредит у Министерства финансов более чем на 9,5 млн руб. Кроме того, для оперативного возобновления поставок газа в качестве субсидии «Туапсегоргазу» планируют выделить 3 млн руб. из городского бюджета. Вопрос рассмотрят депутаты на внеочередной сессии.

Артем Береснев отметил, что «экстренные меры в корне ситуацию не изменят». Поэтому на фоне активизации работы по переходу многоквартирных домов на природный газ в городе по требованию ФАС введут альтернативного поставщика сжиженного газа — «СГ — Лаба».

Татьяна Ручкина

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