Чернецкий: льготная ипотека будет гарантировано сворачиваться

Рост ключевой ставки приведет к сворачиванию ипотеки, а льготная ипотека будет «гарантированно сворачиваться», заявил на заседании законодательного собрания Свердловской области первый вице-спикер Аркадий Чернецкий. «Для Свердловской области, которая достигла больших успехов в жилищном строительстве, это будет очень тяжелый удар»,— отметил парламентарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Чернецкий перед началом заседания законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Аркадий Чернецкий перед началом заседания законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Чернецкий призвал губернатора региона Евгения Куйвашева создать рабочую группу в правительстве, которая подготовит план мероприятий и сделает акцент на развитии арендного строительства. «Нам нужно сегодня выправлять курс и стимулировать застройщиков на строительство арендного жилья. Это, пожалуй, единственный выход в нынешних условиях», — сказал Аркадий Чернецкий.

Губернатор Евгений Куйвашев согласился с парламентарием и отметил, что «перспективы развития строительной отрасли при такой ключевой ставке (15% на 14 ноября 2023 года, — «Ъ-Урал») не самые простые». Глава региона добавил, что власти области загружают строительный комплекс заказами по строительству дорог, социальных объектов и будут «максимально поддерживать строителей». Господин Куйвашев принял предложение Аркадия Чернецкого создать рабочую группу для разработки программ поддержки сферы строительства в Свердловской области, в том числе по строительству арендного жилья.

Ранее Евгений Куйвашев в выступлении об основных направлениях бюджетной политики региона в 2024 году перед депутатами заксобрания заявил о планах превысить планку ежегодного объема вводимого жилья в 3 миллиона квадратных метров.

Напомним, 27 октября совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 13% до 15%. ЦБ объясняет это тем, что инфляционное давление оказалось выше его ожиданий, и отметил устойчивое увеличение внутреннего спроса, который все больше «превышает возможности расширения производства товаров и услуг».

Василий Алексеев

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