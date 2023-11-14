Прокуратура проверит высадку ребенка из автобуса в Ярославле

Прокуратура Ярославской области и ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» организовали проверки после сообщения о высадке из автобуса несовершеннолетнего ребенка в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В соцсетях появилось обращение местной жительницы к главе ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Сергею Волконевскому. Она рассказала, что ее несовершеннолетнего ребенка высадили из автобуса №49. В транспорт зашли контролеры для проверки оплаты проезда. Проездной и банковская карта девочки не сработали. «После этого дочь попросила позвонить родителям, но ей не дали этого сделать, а начали угрожать полицией, а также колонией! И высадили на остановке. Она мне звонит, рыдает, на улице темно, ребенок устал»,— написала женщина.

Сергей Волканевский ответил на обращение информацией о том, что по факту произошедшего учреждением проводится проверка. «Лицо, не оплатившее проезд должно покинуть транспортное средство, за исключением лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. Таким образом детей младше 16 лет высаживать из автобуса запрещено»,— прокомментировали в региональном минтрансе.

Прокуратура области тоже организовала проверку. «В ходе проверки будет дана оценка законности действий работников автотранспортного предприятия. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле после транспортной реформы борьбой с безбилетным проездом занимаются контролеры ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Свою работу контролеры начали с 25 сентября, при этом штрафы за безбилетный проезд выросли со 100 руб. до 2 тыс. руб.

Алла Чижова