«Аэрофлот» в зимнем расписании запустит прямые рейсы из Иркутска в Пекин
«Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин с 21 декабря, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«В зимнем сезонном расписании запланировано четыре рейса из Иркутска в Международный аэропорт Пекин Дасин: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратный вылет из столицы КНР — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям», - сказано в сообщении.
Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100.
Авиасообщение между Иркутском и Пекином было восстановлено в начале июня 2023 года. Авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые перелеты из Иркутска в столицу Китая после прекращения полетов в этом направлении с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что рейсы выполняются с частотой два раза в неделю — по четвергам и субботам на лайнерах Boeing 737-800, время в полете составляет около трех часов.