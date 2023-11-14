«Аэрофлот» в зимнем расписании запустит прямые рейсы из Иркутска в Пекин

«Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин с 21 декабря, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В зимнем сезонном расписании запланировано четыре рейса из Иркутска в Международный аэропорт Пекин Дасин: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратный вылет из столицы КНР — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям», - сказано в сообщении.

Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100.

Авиасообщение между Иркутском и Пекином было восстановлено в начале июня 2023 года. Авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые перелеты из Иркутска в столицу Китая после прекращения полетов в этом направлении с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что рейсы выполняются с частотой два раза в неделю — по четвергам и субботам на лайнерах Boeing 737-800, время в полете составляет около трех часов.

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Александр Киселев