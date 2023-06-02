Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прямой авиарейс Иркутск—Пекин возобновлен впервые после пандемии

Авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые перелеты из Иркутска в столицу Китая — Пекин. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе АО «Международный аэропорт Иркутск», этот рейс не действовал более трех лет из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Рейс уже выполняется с частотой два раза в неделю — по четвергам и субботам. Авиаперевозки осуществляются на лайнерах Boeing 737-800, время в полете составляет около трех часов. Из Иркутска самолеты вылетают в 1:40 местного времени, обратный вылет из Пекина в 5:35. Города находятся в одном часовом поясе»,— уточняют в пресс-службе аэропорта.

Также добавляется, что такое расписание «обеспечивает удобные стыковки в Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города».

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...