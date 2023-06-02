Прямой авиарейс Иркутск—Пекин возобновлен впервые после пандемии

Авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые перелеты из Иркутска в столицу Китая — Пекин. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе АО «Международный аэропорт Иркутск», этот рейс не действовал более трех лет из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Рейс уже выполняется с частотой два раза в неделю — по четвергам и субботам. Авиаперевозки осуществляются на лайнерах Boeing 737-800, время в полете составляет около трех часов. Из Иркутска самолеты вылетают в 1:40 местного времени, обратный вылет из Пекина в 5:35. Города находятся в одном часовом поясе»,— уточняют в пресс-службе аэропорта.

Также добавляется, что такое расписание «обеспечивает удобные стыковки в Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города».

Влад Никифоров, Иркутск