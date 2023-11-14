Уральского бизнесмена отправили в колонию за хищение 285 млн рублей

Свердловский областной суд отправил в колонию уральского бизнесмена Александра Фрибуса-старшего, обвиняемого в хищении более 285 млн руб. при выполнении госконтрактов, сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы адвоката и самого осужденного, а также представителя потерпевшего на приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который был вынесен летом 2023 года. Тогда руководителя «Березовскстройинвест» Александра Фрибуса признали виновным в двух преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения). Суд назначил ему 5 лет лишения свободы со штрафом в 700 тыс. руб., но наказание считалось условным с испытательным сроком 4 года.

14 ноября суд апелляционной инстанции изменил приговор и отправил осужденного на 5 лет в колонии общего режима. Александра Фрибуса взяли под стражу в зале суда.

Напомним, бизнесмен был осужден за мошенничество при строительстве и реконструкции материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Как рассказали в суде, также были похищены суммы при заключении госконтракта на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга с еще одной фирмой Фрибуса-страшего ООО «Нефтеюганскстройинвест».

Подробнее о прежнем решении суда — в материале «Застройщиков отгородили от колонии».

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