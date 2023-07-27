Уральский бизнесмен получил условный срок за хищение 285 млн рублей при выполнении госконтрактов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю «Березовскстройинвест» Александру Фрибусу-старшему, обвиняемому в хищении более 285 млн руб. при выполнении госконтрактов. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, «Березовскстройинвест» заключила контракт с Управлением капитального строительства МЧС на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС до декабря 2015 года. Сотрудники компании подделали банковские гарантии и указали недостоверные сведения об объемах реально выполненных работ. Силовики считают, что такое поручением им дал Александр Фрибус. В результате было похищено более 212 млн руб.

Кроме того, с июня 2015 года по ноябрь 2016 года, когда осужденный контролировал ООО «Нефтеюганскстройинвест», он дал указание подчиненным заключить контракт с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Екатеринбурге. Впоследствии функции заказчика перешли к ГУ МЧС по Свердловской области. В результате аналогичных мошеннических действий удалось похитить 73 млн руб.

Гособвинение просило суд приговорить Александра Фрибуса к шести годам колонии общего режима. Тем не менее, суд назначил ему пять лет лишения свободы условно со штрафом в 780 тыс. руб.

Портал 66.ru сообщает, что в 2017 году суд Первоуральска признал бизнесмена виновным в причинении имущественного ущерба дольщикам и организациям. По данным следствия, Александр Фрибус-старший вывел более 200 млн руб. из фирмы-застройщика ЖК «Оптимист» на сторонние счета. Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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