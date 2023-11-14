Дело по иску «Русхимальянса» к Unicredit Bank приостановили в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока поставил на «паузу» дело по иску ООО «Русхимальянс» к немецкому Unicredit Bank. Сумма требований предприятия составила 448,8 млн евро.

Согласно содержанию одного из документов карточки дела, обжалование по нему находится на рассмотрении Апелляционного суда Англии и Уэльса, поэтому в арбитраже ожидают их решения. Изучение вопроса о возобновлении судебного производства в России рассмотрят ровно через три месяца.

Поводом для обращения в суд стали выплаты по гарантии, выданной компании Linde в рамках контракта с «Русхимальянсом» по возведению газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Российское предприятие намерено получить по договору неустойку, так как немецкая компания разорвала соглашение на фоне санкционной политики Европы.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал 13 изо-контейнеров Linde по иску ООО «Русхимальянс».

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