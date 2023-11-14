Бастрыкин запросил доклад после нападения собаки на ребенка в Югре

В поселке Федоровский в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) собака напала на семилетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, девочка получила травму лица, следователи начали проверку.

Судя по видео, которое опубликовало издание «КП-Югра», несколько детей подошли к собаке, чтобы погладить ее. Девочка наклонилась к животному, однако собака травмировала ребенка, после чего все дети разбежались.

По данным следствия, собака бездомная и чипированная. Как сказано в сообщении, животное уже отловлено. Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее губернатор Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани заявила, что появление бродячих животных — вина их хозяев. По ее словам, в регионе утвержден документ, в соответствии которому в 2025 году не должно остаться ни одного бездомного животного. У каждого животного должен появиться хозяин, либо они будут содержаться муниципалитетом. «Прежде чем завести домашнее животное, мы должны все хорошо обдумать и взвешено принять решение. Если завели, то животное должно находиться под присмотром»,— отметила она.

Полина Хабарова

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