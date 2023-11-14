Аэропорты Кубани не получали уведомлений об отключении домена .aero

Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы не получали уведомлений об отключении домена .aero, которым владеет швейцарская компания SITA. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Информация о том, что представителям российских аэропортов пришли уведомления о приостановке регистрации домена с 10 ноября, распространилась в СМИ 14 ноября.

«Мы к этому готовились все, они объявляли о своем отключении примерно год назад»,— цитирует ТАСС заявление замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.

По данным «Ъ», подобные сообщения от регистратора доменов для предприятий Ru-Center получили представители ряда российских авиаперевозчиков, в том числе «Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар» и «Алроса». В России домен используют около 30 авиакомпаний и 15 аэропортов.

Анастасия Донскова

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