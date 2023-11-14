«Известия»: авиакомпании и аэропорты России отключат от домена .aero

Швейцарская компания SITA, владеющая доменом .aero, прекратила обслуживание российских клиентов с 10 ноября, сообщила газета «Известия». Минтранс России заявил, что авиационная отрасль была готова к отключению от этого домена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Известия» со ссылкой на три источника сообщили, что российским авиакомпаниям, использующим домен .aero, пришла рассылка от регистратора доменов для бизнеса Ru-Center. В ней было указано, что SITA прекратила обслуживание российских клиентов с 10 ноября. Компания Ru-Center в срочном порядке продлила регистрацию российских доменов еще на год, тем самым предотвратив прекращение работы сайтов.

Домен .aero был придуман в 2002 году специально для представителей авиационной отрасли. Зарегистрировать домен .aero можно только после получения уникального идентификатора принадлежности. Его используют более 200 российских сайтов, включая 30 аэропортов и 15 авиакомпаний. Среди них авиакомпании «Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар», «Алроса», а также аэропорты Шереметьево, Жуковский, Казани, Красноярска и Сочи.

В Минтрансе подчеркнули, что отключение российских авиакомпаний и аэропортов от домена не приведет к серьезным последствиям. «Ничего страшного не будет. Мы к этому готовились все, они объявляли о своем отключении примерно год назад»,— сказал ТАСС замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в кулуарах форума «Транспорт России».

При этом холдинг «Аэродинамика», которому принадлежат аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы, сообщил, что не получал уведомлений о приостановлении регистрации домена. «На текущий момент аэропортами холдинга уведомление о приостановлении регистрации не получено. Подобное решение при этом не станет неожиданностью для нашей компании. Мы управляем рисками, и поэтому в 2022 году были выкуплены домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта Сочи.

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Александра Горошилова