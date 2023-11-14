FESCO пока не получала от «Росатома» инструкций по дальнейшей деятельности

Транспортная группа FESCO (головная компания Дальневосточного морского пароходства, ДВМП) еще не получила от «Росатома» инструкций по дальнейшей деятельности после передачи ему акций ДВМП, рассказал в интервью «Ъ» председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов. Указ о передаче акций 8 ноября подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Северилов назвал это решение неожиданностью. Он пояснил, что в рамках судебных процессов с участием совладельца FESCO Зиявудина Магомедова значительная часть капитала компании (92,4% акций ДВМП) уже была обращена в пользу государства. Но FESCO «не имела понимания, к какому ведомству и в ведение какого конкретно собственника» перейдет, сказал он.

«Каких-то инструкций от "Росатома" о дальнейшей деятельности мы пока не получали, но я уверен, что в ближайшее время поймем, как будем имплементированы внутрь госкорпорации и какую роль нам отведут. Мы намерены согласовать средне- и долгосрочную стратегию с госкорпорацией в ближайшее время»,— рассказал Андрей Северилов.

Акции ДВМП были переданы «Росатому» в качестве имущественного взноса РФ. Три года назад госкорпорация уже готовилась к тому, чтобы взять под управление входящий в ДВМП Владивостокский морской торговый порт, но до сих пор ее сотрудничество с FESCO было ограниченным.

Подробности — в интервью «Ъ» «"Росатом" ранее не участвовал ни в капитале, ни в управлении FESCO».

Лаура Кеффер