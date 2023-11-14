Фабрика «С-теп» обжаловала решение суда о введении процедуры банкротства

Бердская обувная фабрика «С-теп» (Новосибирская область) подала жалобу на определение суда от 16 октября о введении в отношении компании процедуры наблюдения. Решение было вынесено судом по заявлению Сбербанка из-за долга 1,3 млрд руб. Апелляционная жалоба «С-теп» принята к производству, она будет рассмотрена 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фабрика «С-теп» входит в OR Group. Предприятие приостановило производство в июле 2022 года. OR Group — торговая платформа, которая объединяет маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек, изготавливает обувь под собственными брендами. С начала 2022 года входящее в группу ООО «ОР» допустило серию дефолтов по нескольким выпускам облигаций. После чего в арбитражные суды начали поступать заявления о банкротстве компаний группы.

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Анна Егорова