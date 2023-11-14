Мини-отель в Петербурге закроют после жалоб соседки по дому

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал владельцев мини-отеля Black & White Na Sennoy закрыть гостиницу после жалоб собственницы квартиры дома 13 на Сенной площади. Они также будут должны возместить пострадавшей стороне моральный вред.

Иск на владельцев мини-отеля подала Александра Хеландер, которой принадлежит жилье в этом доме. Этажами выше располагаются квартиры ответчиков Валерии Фроловой и Елены Заикиной. Там осуществили несанкционированную перепланировку для использования недвижимости под мини-отель. По информации суда, у этой гостиницы не оборудован отдельный вход, поэтому клиенты поднимаются до нее по общей лестницы. Помимо этого, истец пожаловалась, что в парадной установлена камера видеонаблюдения без ее согласия, а часть имущества получила повреждения после протечек. Госпожа Хеландер запросила закрыть гостиницу и взыскать 200 тыс. рублей с ответчиков в качестве компенсации морального вреда.

«Суд обязал ответчиков прекратить использование жилых помещений для осуществления деятельности мини-отеля. Взыскал с них денежную компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, по 10 000 рублей с каждой, госпошлину в сумме 600 рублей, по 300 рублей с каждой»,— говорится в судебном решении.

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