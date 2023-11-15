Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Искусственный интеллект поможет врачам Ставрополья ставить предварительные диагнозы

Во всех взрослых поликлиниках Ставропольского края появится цифровой помощник врача «ТОП-3», который работает на основе технологии искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

Фото: пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

Помощник работает следующим образом: во время первичного приёма терапевт вносит жалобы пациента в протокол осмотра, искусственный интеллект анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. При этом дообследование и назначение дальнейшего лечения остаётся за врачом.

Система поддержки принятия врачебных решений «ТОП-3» разработана совместно Лабораторией искусственного интеллекта Сбера, компанией СберМедИИ и Правительством Москвы.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Сбер рад оказывать активное содействие Правительству Ставропольского края в цифровизации системы здравоохранения. Внедрение цифрового помощника во все поликлиники региона поможет существенно сэкономить время врачей и пациентов и сделать медпомощь доступнее. При этом система не ограничивает врача, а становится вспомогательным инструментом при постановке предварительного диагноза».

Юрий Литвинов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ставропольского края:

«Система создавалась в соответствии с официальными клиническими протоколами. Чтобы получить одобрение на программное обеспечение с применением ИИ-технологии, сервис прошёл серьёзные технические и клинические испытания. Сейчас цифровой помощник врача покрывает около 95% наиболее часто ставящихся предварительных диагнозов».

Владимир Кох, генеральный директор СберМедИИ:

«Цифровой помощник врача «ТОП-3» делает процесс постановки диагноза более эффективным и повышает точность диагностики. Сервис внедрен в работу медицинских учреждений уже в 7 регионах страны. За это время с помощью ИИ было поставлено более 20 миллионов предварительных диагнозов. Мы уверены, что решения на базе искусственного интеллекта позволят повысить качество оказания медицинской помощи по всей стране».

ПАО Сбербанк

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...