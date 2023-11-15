Искусственный интеллект поможет врачам Ставрополья ставить предварительные диагнозы

Во всех взрослых поликлиниках Ставропольского края появится цифровой помощник врача «ТОП-3», который работает на основе технологии искусственного интеллекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк Фото: пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

Помощник работает следующим образом: во время первичного приёма терапевт вносит жалобы пациента в протокол осмотра, искусственный интеллект анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. При этом дообследование и назначение дальнейшего лечения остаётся за врачом.

Система поддержки принятия врачебных решений «ТОП-3» разработана совместно Лабораторией искусственного интеллекта Сбера, компанией СберМедИИ и Правительством Москвы.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Сбер рад оказывать активное содействие Правительству Ставропольского края в цифровизации системы здравоохранения. Внедрение цифрового помощника во все поликлиники региона поможет существенно сэкономить время врачей и пациентов и сделать медпомощь доступнее. При этом система не ограничивает врача, а становится вспомогательным инструментом при постановке предварительного диагноза».

Юрий Литвинов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ставропольского края:

«Система создавалась в соответствии с официальными клиническими протоколами. Чтобы получить одобрение на программное обеспечение с применением ИИ-технологии, сервис прошёл серьёзные технические и клинические испытания. Сейчас цифровой помощник врача покрывает около 95% наиболее часто ставящихся предварительных диагнозов».

Владимир Кох, генеральный директор СберМедИИ:

«Цифровой помощник врача «ТОП-3» делает процесс постановки диагноза более эффективным и повышает точность диагностики. Сервис внедрен в работу медицинских учреждений уже в 7 регионах страны. За это время с помощью ИИ было поставлено более 20 миллионов предварительных диагнозов. Мы уверены, что решения на базе искусственного интеллекта позволят повысить качество оказания медицинской помощи по всей стране».