Телефоны переводят во внеурочный режим

Правительство поддержало идею о запрете телефонов на школьных уроках, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Депутаты должны рассмотреть его в ближайшее время, сообщил зампред нижней палаты парламента Александр Жуков. Авторы инициативы уверены, что она создаст благоприятные условия для проведения занятий. В кабинете министров, в свою очередь, считают, что ограничения также позволят укрепить авторитет учителей. А что о нововведении думают сами педагоги и родители? Со всеми участниками образовательного процесса пообщался Иван Хорушевский.

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Формально телефоны в школах уже находятся под запретом. Гаджеты портят осанку и зрение, а потому в стенах образовательных учреждений их использование должно быть ограничено, заявили в Роспотребнадзоре и Минпросвещения еще перед началом прошлого учебного года. Но то были лишь рекомендации, никак не закрепленные на законодательном уровне.

Теперь идея добралась и до Госдумы, но не в самой жесткой интерпретации. Все-таки о полном запрете смартфонов речи не идет, объяснил один из авторов инициативы, депутат Олег Смолин:

«Те, кто хочет дать своим детям настоящее образование, должны ограничивать использование информационных технологий в пользу традиционных.

Но в тех случаях, когда смартфоны нужны для работы на уроке, они должны использоваться».

Кроме того, школьникам разрешат пользоваться гаджетом в экстренных случаях и на переменах. “Ъ FM” не удалось отыскать противников идеи среди педагогов. По словам учителей, дети слишком часто отвлекаются на телефоны во время занятий, что ухудшает успеваемость и усваиваемость материала.

Выход из положения подсказало Минпросвещения — там посоветовали забирать телефоны у учеников перед входом в класс. Именно так будет на практике реализован новый законопроект, если его примет Госдума, уверен директор «Школы жизни» Ян Патлис:

«В классе есть коробочка с подписанными ячейками. Каждый ребенок кладет туда свой телефон. Во время перемены школьник может забрать гаджет, позвонить или написать сообщение, и вернуть его обратно».

Впрочем, прежде чем вводить ограничения, педагоги обещают обсудить правила с родителями, хотя они вряд ли будут против. По результатам опроса Superjob, около 80% отцов и матерей поддерживают запрет на использование телефонов в школе.

И все же находятся те, кто относится к идее отрицательно, утверждая, что без гаджетов учащиеся станут фактически заложниками учителей. А ведь случится может всякое: по данным РБК, около 20% российских школьников жаловались на агрессию со стороны преподавателя. Зафиксировать травлю можно как раз с помощью смартфона, заметил руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин:

«Телефон — это прежде всего безопасность моего ребенка в школе. Если школьники отвлекаются на гаджеты, то, во-первых, учитель может убедить их не пользоваться телефоном. Во-вторых, есть родители, которых он тоже может призвать на помощь. В конце концов, если педагог увлекает предметом, то, поверьте, не до телефона».

Но это получается, судя по статистике, не у всех педагогов. Каждый шестой ребенок не любит школу, выяснили в Superjob. Причем наиболее частая причина отвращения или даже ненависти к учебе — отсутствие интереса. Как следствие, падает успеваемость.

Преподавателям действительно необходимо искать особый подход к молодому поколению, и без гаджетов здесь не обойтись. Но речь идет не о персональных устройствах детей, подчеркнул учитель истории столичной школы №854 Александр Оджо: «У современного поколения есть необходимость самим искать информацию.

Учитель — модератор, который дает ребятам возможность сделать собственные открытия и предоставляет цифровой образовательный контент, который очень удобно и интересно потреблять на уроке.

Для этого школа должна оснащаться интерактивными досками, планшетами, ноутбуками».

Между тем 36% российских родителей считают нынешнее техническое оснащение школ плохим, выяснили специалисты центра «Платформа». А в правительстве рассказали, что интернет есть лишь в каждом пятом образовательном учреждении.

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