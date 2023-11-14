Перевозки контейнеров на ЮВЖД за десять месяцев выросли на 8,6% к прошлому году

В январе-октябре на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) во всех направлениях было перевезено 81,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, соответствует размерам стандартного грузового контейнера длиной 20 футов, или 6,1 м). Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года (74,6 тыс.), сообщил пресс-центр ЮВЖД.

Во внутреннем сообщении было отправлено 51,1 тыс. ДФЭ, что на 36% больше, чем годом ранее (32,7 тыс.), в экспортном — 30,5 тыс., что на 13,6% меньше, чем в 2022-м (35,5 тыс.).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 9,7%: с 62,2 тыс. до 68,9 тыс. ДФЭ. В них перевезено 1,8 млн т грузов (в 2022-м — 1,6 млн т, что на 8,8% меньше), в том числе:

50 тыс. контейнеров черных металлов (+0,3% к январю-октябрю 2022 года);

9,1 тыс. контейнеров «остальных продовольственных товаров» (+27,1%);

6 тыс. контейнеров жмыхов (в шесть раз больше);

3 тыс. контейнеров химикатов и соды (-13,4%).

В январе-сентябре 2023 года перевозки контейнеров на ЮВЖД выросли на 8,8% к прошлому году.

Алина Морозова

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