Перевозки груженых контейнеров на Юго-Восточной железной дороге выросли на 8,8%

В январе-сентябре 2023 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) во всех видах сообщения перевезли 73,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU, двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, соответствует размерам стандартного грузового контейнера длиной 20 футов, или 6,1 м). Это на 8,8% больше, чем в январе-сентябре 2022-го, рассказали в пресс-службе ЮВЖД. Во внутреннем сообщении было отправлено 45,4 тыс. ДФЭ — на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В экспортном сообщении отправлено 28,2 тыс. ДФЭ — на 10,1% меньше, чем в январе-сентябре 2022-го.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения увеличилось на 10% и составило 61,8 тыс. ДФЭ. В них перевезли 1,6 млн т т грузов (+8,2%). Наиболее существенный рост, как и в предыдущие месяцы этого года, показывают перевозки жмыхов — в девять раз, до 5,1 тыс. ДФЭ. В 1,4 раза выросли перевозки в категории «остальные продовольственные товары» — до 8,5 тыс. ДФЭ. Перевозки черных металлов, напротив, сохраняют отрицательную динамику — они уменьшились на 1,1% (до 44,6 тыс. ДФЭ). Сократились также перевозки химикатов и соды — на 8,6% (2,8 тыс. ДФЭ).

Мария Старикова

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