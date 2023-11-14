Бросивший в зрителей стакан с пивом футбольный фанат получил штраф в Петербурге

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал футбольного болельщика на 3 тыс. рублей за бросок стакана с пивом в сторону зрителей на стадионе «Газпром Арена», о таком решении в отношении мужчины сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По информации суда, Александр Рыбалкин 3 октября посетил матч FONBET Кубка России между футбольными клубами «Зенит» и «Балтика». Мужчина занимал место на трибуне сектора 207, в районе 17:18 он бросил стакан с алкоголем в сторону зрителей сектора 106. В связи с этим его привлекли к ответственности по ч.3 ст.20.31 КоАП РФ, суд назначил штраф в 3 тыс. рублей.

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