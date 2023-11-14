В Свердловской области отремонтируют более 200 километров дорог в 2024 году

В Свердловской области планируется построить и отремонтировать свыше 200 км дорог в 2024 году. Общий бюджет работ составит 26 млрд руб., сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании регионального Заксобрания.

По словам главы региона в Екатеринбурге планируется увеличить количество полос и реконструировать транспортные развязки на участке северного полукольца ЕКАД. Также власти завершат строительство развязки в районе пер. Базового.

В сумму бюджета также войдет строительство федеральной трассы М-12 «Восток». Власти планируют запустить движение по участку трассы до Казани в следующем году и модернизировать дорогу в направлении Тюмени.

Ирина Пичурина

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