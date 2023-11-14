Из аэропортов Кузбасса планируется открыть рейсы авиакомпаний из Азии

Власти Кузбасса ведут переговоры с авиаперевозчиками из Азии об открытии международных рейсов из Кемерова и Новокузнецка. «Вопрос об открытии международных рейсов больше связан с наличием самолетов и возможностями наших авиакомпаний. Поэтому мы обсуждаем еще один вариант - ведем переговоры с иностранными компаниями, чтобы они прилетали к нам», - сказал губернатор Сергей Цивилев (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Ранее исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев комментировал «Ъ», что спрос в 2022 году на зарубежные перевозки был удовлетворен лишь частично «и по ряду направлений с перевесом в пользу иностранных авиакомпаний». В феврале 2022 года из-за начала боевых действий на Украине были закрыты 11 аэропортов юга РФ и уже в конце месяца перевозчики начали отменять рейсы в Европу.

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Анна Егорова