Петербургский «Водоканал» закупит химические реагенты за 2,1 млрд рублей

ГУП «Водоконал Санкт-Петербурга» готов потратить чуть более 2,1 млрд рублей за приобретение химических реагентов. Такой конкурс по поиску поставщика появился на сайте госзакупок.

Согласно содержанию его документов, предприятие намерено получить сульфат алюминия (водный раствор), полиакриламид катионный, оксихлорид алюминия, гипохлорит натрия, сульфат аммония, натрий двууглекислый, раствор натра едкий технический, известняк молотый, перекись водорода техническая и еще 13 видов соединений. Больше всего по объему «Водоконалу» нужен сульфат алюминия. Исполнитель должен будет поставить 68,7 тыс. тонн реагента.

Эти вещества будут использовать для очистки и обработки воды, для улучшения ее качества. В частности, гипохлорит натрия необходим для обеззараживая питьевой воды на очистных сооружениях «Водоканала». Закупка всех этих соединений будет осуществлена за счет собственных средств предприятия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 ноября 2023 года. Итоги по нему подведут 6 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге появилась госзакупка мебели для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Заказчик отвел на это 34 млн рублей.

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