Водоканал Петербурга ищет поставщика мебели на 34 млн рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявило конкурс по выбору подрядчика для поставок мебели для нужд предприятия. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 34 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, закупить предполагается различные виды мебели: столы, тумбы, шкафы и т.д. Для участия в закупке необходимо отсутствие в списке недобросовестных поставщиков. Заявки можно подать на электронной площадке РТС-тендер. При этом претендентами на победу в аукционе могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки на конкурс принимаются до 13 ноября. Итоги планируется подвести 22 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский Водоканал закупил восемь электромобилей «Москвич».

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