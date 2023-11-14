Прокуратура проверит информацию о снижении зарплат медиков в новосибирском селе

Прокуратура организовала проверку после информации в СМИ о сокращении заработной платы медиков в селе Верх-Тула, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства», - сказано в сообщении.

Как сообщил «Ъ-Сибирь» в СКР по Новосибирской области, следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка о необоснованном снижении положенных выплат сотрудникам медицинского учреждения в Новосибирском районе. Следователям предстоит выяснить обстоятельства изложенные в материале СМИ, при которых сотрудники учреждения не получили положенные выплаты.

В середине сентября в Новосибирске прошел митинг в поддержку сотрудников скорой помощи, которые увольняются из-за низкой зарплаты. Организатором выступил активист Олег Мецлер, который решил поддержать медиков. В акции, согласованной с властями, приняли участие около 20 человек. Они вышли в том числе с плакатами «Работай на две ставки! Живи на работе?», «Нет развалу "Скорой помощи" Новосибирска», «Губернатора Травникова — на одну ставку врача».

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Александр Киселев