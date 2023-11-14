Заключен контракт на создание интеллектуальной транспортной системы Новосибирска

Подведены итоги конкурса на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации. Победителем стал «Ростелеком», предложивший выполнить работы по контракту за 62,8 млн руб. при начальной стоимости 103 млн руб. Всего на участие в тендере поступило четыре заявки. Работы должны быть выполнены исполнителем до ноября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тендер на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации был объявлен департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска еще в августе 2023 года. В ходе определения поставщика, на закупку поступили две жалобы от ООО «Интернет технологии и коммуникации» (Краснодарский край) и ООО «Стройтендерконсалтинг» (Ростовская область). Заявители отметили, что в извещении отсутствуют требования о соблюдении национального режима, предусмотренного постановлением правительства РФ. УФАС выдало организатору торгов предписание об устранении нарушения.

Как писал «Ъ-Сибирь», проект внедрения интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, разработанный ранее АО «Ситроникс» («дочка» АФК «Системы») в рамках госконтракта в 2020 году, «потерял актуальность в связи с выходом нового нормативного документа». «Вследствие этого, компонентный состав и объем периферийного оборудования создаваемой интеллектуальной транспортной системы отличен от архитектуры, запроектированной в существующем технорабочем проекте (ТРП)», - говорится в документации.

АО «Ситроникс» в 2020 году стало победителем объявленного минтрансом Новосибирской области конкурса на разработку проекта для внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Новосибирской агломерации. Начальная цена контракта была установлена на уровне 32,5 млн руб., однако победитель снизил цену в семь раз, до 4,5 млн руб.

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Лолита Белова