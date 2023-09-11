Остановлен тендер на создание интеллектуальной транспортной системы Новосибирска

По жалобе участников приостановлен конкурс на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации за 103 млн руб. Всего в УФАС Новосибирской области поступили две жалобы от ООО «Интернет технологии и коммуникации» (Краснодарский край) и ООО «Стройтендерконсалтинг» (Ростовская область). Компании обжалуют действия заказчика в части установленных положений извещения об осуществлении закупки. Как указано на портале госзакупок, в извещении отсутствуют требования о соблюдении национального режима, предусмотренного постановлением правительства РФ.

Тендер на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации был объявлен департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в августе 2023 года. Заявки принимаются до 11 сентября. Работы должны быть выполнены исполнителем до ноября 2024 года.

Согласно техзаданию, прошлый проект внедрения интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, разработанный АО «Ситроникс» («дочка» АФК «Системы») в рамках госконтракта в 2020 году «потерял актуальность в связи с выходом нового нормативного документа». «Вследствие этого, компонентный состав и объем периферийного оборудования создаваемой интеллектуальной транспортной системы отличен от архитектуры, запроектированной в существующем технорабочем проекте (ТРП)», - говорится в документации.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», АО «Ситроникс» в 2020 году стало победителем объявленного минтрансом Новосибирской области конкурса на разработку проекта для внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Новосибирской агломерации. Начальная цена контракта была установлена на уровне 32,5 млн руб., однако победитель снизил цену в семь раз, до 4,5 млн руб.

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Лолита Белова