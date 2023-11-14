На Урале вдвое выросло число мигрантов из Европы в 2023 году

В регионах Уральского Федерального округа (УрФО) более чем в два раза выросло количество мигрантов из Европы в 2023 году относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом в эфире ОТВ сообщил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

В 2022 году число переселенцев составило 20 случаев, в этом году их количество выросло до 47. «Второй год подряд более половины случаев это переселенцы из Германии. В части стран Европы география расширилась за счет Франции, Италии, Польши, Чехии. Страны ближнего зарубежья — Литва, Эстония, Грузия»,— рассказал господин Туранов.

По его словам, основная часть мигрантов приходится на людей, ранее проживавших в России. Причинами переезда мигранты называют наличие рабочих мест, уровень зарплаты, а также — переезд ближе к родственникам. 85% мигрантов перевозят на новое место жительства автомобили.

Согласно данным Свердловскстата, с января по ноябрь 2022 года из Свердловской области заграницу уехали 16,9 тыс. человек, что более чем в три раза выше уровня аналогичного периода 2021 года. Из них 14,4 тыс. человек переехали в страны СНГ.

Ирина Пичурина

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