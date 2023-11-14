Монеты на 1,15 млн рублей сдали жители Удмуртии в рамках недельной акции

Жители Удмуртии в рамках «Монетной недели» сдали в банки порядка 270 тыс. монет на общую сумму 1,15 млн руб. Вес сданной мелочи превысил 1,2 т, сообщает пресс-служба Банка России. Отмечается, что чаще всего на обмен поступали монеты номиналом 10 руб. — более 84 тыс. штук, а также 1 руб. — более 55 тыс. штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Напомним, в рамках акции можно было сдать накопившиеся монеты, а взамен получить на эту же сумму банкноты или зачислить деньги на свой банковский счет. «Монетная неделя» прошла с 25 сентября по 8 октября.

Как отметила управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина, часть выпускаемых монет, особенно низких номиналов, не возвращается в оборот. Однако в них нуждается множество организаций, особенно магазины и общественный транспорт. «Для них важно, чтобы недостающие номиналы, даже самые мелкие, вовремя восполнялись. Возвращение монет в оборот позволяет это сделать»,— отметила госпожа Жиганшина.