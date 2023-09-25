В Удмуртии банки будут менять монеты на купюры в рамках акции

Жители Удмуртии смогут принять участие во всероссийской акции «Монетная неделя». С 25 сентября по 8 октября желающие могут без комиссии обменять скопившиеся монеты на купюры, сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обменять можно любые монеты, в том числе потемневшие, погнутые, поцарапанные или просверленные. Для их сдачи необходимо обратиться в банк-участник акции с паспортом, а также рассортировать мелочь по номиналу. В некоторых банках ее можно обменять на памятные монеты.